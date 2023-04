NEWS

Nicolò Figini | 7 Aprile 2023

GF Vip 7

Reunion per gli Spartani del GF Vip

Il GF Vip 7 è terminato ormai da un po’ di tempo, ma si continua a parlare dei vipponi. In particolar modo, oggi, facciamo riferimento al gruppo degli Spartani, i quali hanno festeggiato la fine del reality insieme. Peccato però che, come possiamo vedere dalla foto qui sotto, non tutti i membri del gruppo hanno partecipato alla serata.

In qualche modo, nella giornata di ieri, era stata proprio Giaele De Donà ad anticipare l’incontro anche se si pensava che l’uscita a cena sarebbe stata solamente con Oriana Marzoli. Rispondendo a una domanda sui social aveva rivelato: “Allora, Oriana la vedo già domani sera. Micol sto aspettando che torni a Milano. Anzi, Micol considerami che sono quasi due giorni che non ci sentiamo“.

Tra gli assenti, appunto, possiamo notare Micol Incorvaia, Edoardo Tavassi, Milena Miconi, Luca Onestini, Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia. I primi due, molto probabilmente, non sono ancora tornati a Milano. Per quanto riguarda gli altri non abbiamo motivazioni esplicite, ma probabilmente saranno stati occupati con altri impegni. Probabilmente in futuro li vedremo di nuovo tutti insieme.

Con gli Spartani, però, anche alcuni “imbucati”. Stiamo parlando del marito di Giaele De Donà, ovvero Brad, e il fratello Matthias. Dalla fotografia qui sopra, però, notiamo anche Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. L’opinionista e il conduttore del GF Vip Party sono stati invitati ed evidentemente hanno accettato con molto piacere.

La De Donà, inoltre, ha rivelato che lei, Oriana e Micol si faranno molto presto lo stesso tatuaggio per sugellare la loro amicizia: “Ah ragazzi le OMG si faranno un tatuaggio insieme. Ve lo anticipo già adesso”. Non appena avremo maggiori informazioni al riguardo non esiteremo ad aggiornarvi. Seguiteci per non perdervi tante altre news.