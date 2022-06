Asia Argento e Morgan insieme al GF Vip 7: l’indiscrezione

1 Asia Argento e Morgan al GF Vip?

La stagione estiva televisiva è da poco iniziata, ma ovviamente si lavora già per quella che inizierà a settembre, fatta su Mediaset di molti reality. E quello di punta di Canale 5 è sicuramente il Grande Fratello Vip, arrivato alla sua settima edizione. Il reality, visto il grande successo degli scorsi anni, è stato confermato. Così come alla conduzione ci sarà di nuovo Alfonso Signorini. Ma per il resto? Ecco le prime indiscrezioni sul GF Vip 7.

Ultimamente si parla molto degli opinionisti della prossima edizione del reality, poiché non ci saranno più Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Il toto nomi per i due posti sta andando avanti da tempo, ma ogni volta trovano una smentita. Dopo aver messo da parte Amanda Lear e Cristiano Malgioglio, Dagospia lancia un’indiscrezione che è una vera e propria bomba. E se fosse vero, ci sarà da divertirsi. Pare, infatti, che i prossimi opinionisti potrebbero essere Asia Argento e Morgan. Ecco cosa si legge:

“Cristiano Malgioglio non sarà opinionista al Grande Fratello Vip in quanto sarà in giuria a Tale e Quale Show. Quindi niente coppia con Amanda Lear. I nuovi opinionisti del GF Vip, secondo voci di corridoio, potrebbero essere Asia Argento e Morgan”.

La notizia fa scalpore poiché loro sono una ex coppia che ha fatto anche molto parlare di sé. Quindi, se ciò fosse vero, ci potremmo aspettare tanti battibecchi. Inoltre, proprio come singoli, Asia Argento e Morgan non hanno certo peli sulla lingua. Quindi anche i concorrenti, nel caso, avranno molto di cui preoccuparsi.

E a proposito di concorrenti, si stanno già facendo alcuni nomi…