1 Un ex tronista al GF Vip 7?

In queste ore si sta chiudendo il cast definitivo del GF Vip 7, che verrà svelato a mano a mano nelle prossime settimane. Come sappiamo tante sono state le indiscrezioni sui presunti Vipponi nell’ultimo periodo, ma al momento c’è ancora molto mistero sui prossimi protagonisti del reality show. Alfonso Signorini, con l’aiuto di Sonia Bruganelli e di Orietta Berti, si prepara alla conduzione del programma per la quarta volta di fila, e di certo anche stavolta ne vedremo di belle. In queste intanto è arrivato un nuovo pettegolezzo, che sta già facendo il giro del web.

Secondo quanto svelato da Amedeo Venza infatti pare che a far parte del cast di concorrenti possa esserci nientemeno che Daniele Dal Moro! Come in molti sapranno già qualche anno fa l’imprenditore veronese ha partecipato alla versione Nip del reality, all’epoca condotto da Barbara d’Urso. All’interno della casa Daniele aveva fatto discutere per via del suo legame con Martina Nasoni, vincitrice di quella edizione. Ma non solo.

Successivamente Dal Moro ha anche partecipato a Uomini e Donne in qualità di tronista. Tuttavia il suo percorso come sappiamo non si è mai concluso. Pochissime settimane dopo il suo arrivo all’interno del dating show infatti scoppiò la pandemia, con il relativo lockdown. Daniele così non è mai riuscito a portare a termine la sua esperienza, ma adesso per lui potrebbe arrivare il riscatto. L’ex tronista infatti sarebbe in lizza per partecipare al GF Vip 7, nonostante al momento non ci siano certezze in merito.

In queste ore nel mentre gli autori hanno svelato il primo concorrente ufficiale della nuova edizione, che ha fatto una rivelazione inaspettata.