I vipponi fanno un pronostico e fanno il nome di chi potrebbe vincere il GF Vip

Debora Parigi | 8 Marzo 2023

Tavassi e altri vipponi fanno il pronostico sul vincitore del GF Vip 7

Ci stiamo piano piano avvicinando alla finale del GF Vip 7 e quindi a scoprire chi sarà il vincitore di questa edizione. L’ultima puntata è fissatata per lunedì 3 aprile e qualcuno degli attuali vipponi dentro la Casa non ci sarà ovviamente. Ancora non sappiamo quanti finalisti sono previsti, ma una è già stata decretata: Oriana Marzoli.

Chi saranno i prossimi finalisti? E soprattutto chi vincerà questa edizione del Grande Fratello Vip? Ieri pomeriggio alcuni dei concorrenti hanno iniziato a fare ipotesi e pronostici. Tutto è partito da Edoardo Tavassi che convinto ha fatto proprio il nome della Venezuelana. “Oriana è una di quelle che alla fine spegne le luci. Se devo scommettere, scommetto su di lei…”, ha detto il vippone. “Ma magari, speriamo”, ha risposto la Marzoli.

Della stessa idea è anche Antonella Fiordelisi che ha detto: “Pure per me”. Mentre qualcuno ha un parere molto diverso e cioè Davide Donadei. L’ex tronista di Uomini e donne ha infatti ribattuto: “Questo non lo può dire però, sai perché? Perché manca ancora tanto tempo”. Manca poco meno di un mese e tutto può davvero accadere, ma certe preferenze ormai si sono viste (potete vedere il video QUI).

Il fatto è che Davide ha delle particolari percezioni riguardo le preferenze del pubblico del GF Vip 7. Per esempio, lunedì ha detto di pensare di essere tra i preferiti. Questo perché in studio ha sentito il calore del pubblico e ha sentito urlare il suo nome. Lui non lo sa, ma in realtà è stato il meno preferito, prendedo un misero 1%.

Oggi, però, delle urla fuori dalla Casa hanno detto che Tavassi era secondo al televoto. E alcuni spettatori, dal video, hanno notato un’espressione di Donadei secondo cui pare non aver preso benissimo la notizia.