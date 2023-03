NEWS

Vincenzo Chianese | 8 Marzo 2023

GF Vip 7

Arrivano urla da fuori la casa per Edoardo Tavassi

Lunedì sera, nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip 7, è stata eletta la prima finalista di questa edizione: Oriana Marzoli. Come sappiamo l’influencer si è scontrata al televoto con Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Andrea Maestrelli, Davide Donadei, Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon, riuscendo a trionfare. Poco fa però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha attirato l’attenzione del web. Alcuni fan si sono infatti recati fuori le mura della casa del Grande Fratello e hanno urlato a Tavassi che si è posizionato secondo al televoto. L’ex naufrago infatti per una manciata di voti non è riuscito a vincere, e così adesso la notizia è arrivata a tutti i Vipponi.

A non sfuggire agli occhi attenti dei fan però è stata la reazione di Davide Donadei, che secondo i più sarebbe essere rimasto deluso. Solo poche ore fa infatti l’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto intendere di aver pensato di essere uno dei Vipponi preferiti dal pubblico, quando in realtà ha ricevuto solo l’1% dei voti.

Edoardo Tavassi nel mentre ha accolto con estrema gioia la notizia, e ha ringraziato coloro che lo stanno sostenendo e supportando in questo percorso. A detta di molti utenti intanto il fratello di Guendalina potrebbe essere proprio il secondo finalista, considerando l’elevata quantità di voti arrivati per lui. Ma non solo. Tavassi secondo gli scommettitori potrebbe addirittura vincere il Grande Fratello Vip 7, essendo al momento uno dei Vipponi preferiti.

Ma cosa accadrà dunque nelle prossime settimane? Sarà davvero Edoardo a vincere questa edizione del reality show di Canale 5? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre continuate a seguirci per tutte le altre news sul programma, e non solo.