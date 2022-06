Ex naufraga al GF Vip 7? I rumor

L’edizione numero 7 del GF Vip sembra essere più vicina di quanto crediamo e non si placano i rumor sui concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini. Tra indiscrezioni sugli opinionisti e vipponi, appelli per partecipare e qualche smentita, su 361 magazine è spuntato un nuovo interessante nome, che di sicuro incuriosirà i telespettatori.

Stando a quanto riportato sul sito sembrerebbe che un’ex naufraga de L’Isola dei Famosi e nota cantante sarebbe nel taccuino del presentatore del GF Vip 7. Di chi si tratta? Vi chiederete. Il personaggio in questione sarebbe Marina Fiordaliso, che non molto tempo fa l’abbiamo vista in TV come concorrente de Il Cantante Mascherato. Ecco quanto si apprende dal sito:

“Tra i nomi dei vip confermati, emerge nelle ultime ore quello della cantante Fiordaliso, ex naufraga de L’Isola Dei Famosi 2016 e volto noto amato dal pubblico del piccolo schermo per la sua schiettezza e per il suo forte temperamento”, si apprende dal sito, che dà dunque per certa la presenza dell’artista alla corte di Signorini al GF Vip 7.

Al momento non c’è alcuna ufficialità per nessun vippone, dunque resta una curiosa indiscrezione, ma se il nome di Fiordaliso dovesse essere confermato si tratterebbe di certo di un gran colpo da parte di Alfonso Signorini. Oltretutto si tratterebbe di una concorrente adatta a un reality come il GF Vip 7, come dato prova anche nella sua passata esperienza a L‘Isola dei Famosi, dove venne soprannominata ‘La Lupa’.

Determinata, combattiva e senza peli sulla lingua, Marina Fiordaliso è il volto che Alfonso Signorini sta cercando per il suo GF Vip 7? Vi piacerebbe rivederla in un programma di questo tipo? Diteci la vostra. Nell’attesa di conferme o smentite, intanto, vi invitiamo a seguirci per altre news sui reality show e non solo!

Novella 2000 © riproduzione riservata.