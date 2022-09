1 Cristina Quaranta sarà al GF Vip 7?

Ormai ci siamo! Esattamente tra una settimana su Canale 5 parte ufficialmente il GF Vip 7 e tante sono le emozioni che ci aspettano. Per la prima volta nella storia del reality, gli autori hanno deciso di non svelare il cast di Vipponi, che conosceremo solo nel corso della prima puntata. Gli unici tre nomi che la produzione ha scelto di rendere noti sono quelli di Giovanni Ciacci, di Wilma Goich e di Pamela Prati, che a distanza di anni ha deciso di rimettersi alla prova. Nel mentre sul web continuano a circolare numerose indiscrezioni, alcune delle quali si stanno facendo sempre più insistenti.

Come sappiamo solo pochi giorni fa Pipol Tv aveva annunciato in anteprima che a varcare la porta rossa sarebbe stata anche un ex volto di Non è la Rai, da anni lontana dalle scene dello spettacolo. A quel punto il web è letteralmente impazzito, e in molti hanno cercato di capire a chi si riferisse il noto portale. Adesso a sorpresa sembrerebbe essere arrivata la risposta.

Negli ultimi giorni gli autori del GF Vip 7 stanno caricando sui social alcuni filmati in cui si intravedono i Vipponi, senza naturalmente mostrare il loro volto. Tuttavia una delle ultime clip ha mostrato un dettaglio di una delle prossime concorrenti che non lascerebbe spazio all’immaginazione. Ma chi sarà dunque a entrare in casa? Secondo quanto svelano gli amici di GFVipnews, a far parte del cast potrebbe essere nientemeno che Cristina Quaranta. Come è stato fatto notare dalla pagina infatti a tradire l’ex volto di Non è la Rai sarebbe stato un solo indizio: il tatuaggio sul piede che viene mostrato nella clip di presentazione che sembrerebbe corrispondere a quello di Cristina.

Che dunque la Quaranta faccia parte davvero del cast del reality? Mentre attendiamo di avere conferma in merito, andiamo a rivedere le prime parole di Pamela Prati in merito alla sua seconda partecipazione al programma.