1 Giovanni Ciacci al GF Vip 7

Mancano pochi giorni alla partenza ufficiale del GF Vip 7, e tanta è l’attesa di scoprire cosa accadrà quest’anno. Per la prima volta nella storia del reality infatti il cast di Vipponi verrà annunciato solo nel corso della prima puntata, e fino ad allora dunque non sapremo chi varcherà la porta rossa. Unico concorrente annunciato da diverse settimane è stato Giovanni Ciacci, che nel mentre ha svelato di essere sieropositivo. Adesso a parlare nel corso di un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni è Alfonso Signorini, che per la prima volta ha parlato di questa importante scelta. Queste le sue dichiarazioni:

“Il tema della sieropositività lo sento molto perché in Italia c’è un’enorme ignoranza a riguardo. Identificare una patologia con un orientamento sessuale è la cosa più sbagliata. Parlarne in un programma come il nostro è importante anche per sconfiggere un’ignoranza di fondo. La sieropositività è spesso considerata l’anticamera della morte perché siamo tutti figli degli anni ’80. Dire che oggi un sieropositivo può fare una vita normale e ha aspettative uguali a quelle di una persona sana è fondamentale. Certo, con i dovuti paletti, che significa dipendere da medicine invasive che vanno assunte per sempre. Però è anche vero che chi si cura non ha carica virale. E poi Ciacci è un tale istrione che sicuramente farà un bellissimo GF Vip”.

Ma non solo. Signorini ha anche raccontato perché Giovanni Ciacci è stato l’unico concorrente del GF Vip 7 a essere annunciato, svelando anche come hanno reagito gli altri Vipponi:

“Nessuno si è tirato indietro. Sono voluto uscire per tempo con questa tematica proprio per garantire la massima libertà di scelta ai concorrenti. Per fortuna tutti hanno capito che non c’è ragione di avere paura”.

Senza dubbio il percorso di Giovanni Ciacci al GF Vip 7 sarà d’insegnamento a molti, e di certo non mancheranno tante emozioni. Ma andiamo a rivedere le sue prime dichiarazioni in merito alla partecipazione al reality.