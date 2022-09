1 Gli audio durante la diretta del GF Vip 7

Durante la diretta che va in onda su Mediaset Extra o il sito ufficiale del GF Vip 7 è successo qualcosa di molto particolare. Già in passato erano avvenuti degli eventi simili e ogni volta hanno fatto divertire il pubblico da casa, il quale non se lo aspettava. Nel corso della serata, infatti, mentre i gieffini stavano parlando del più e del meno, sulla Regia 2 si sono cominciati a sentire degli strani suoni. Dei dialoghi presi da qualche altra trasmissione. Qui sotto un video.

Raga ma non è un edit mi sto sentendo male, è proprio la regia che è impazzita#GFvippic.twitter.com/UqfIUJAOfx — Paola. (@Iperborea_) September 20, 2022

Tantissimi i commenti che ironizzavano sulla faccenda: “FA RIDERE PERCHÉ TRA DUE SETTIMANE SARANNO PAROLE CHE DIRANNO VERAMENTE” o ancora: “Ma in che senso questo video non è un edit…“. Tra coloro che ridono di gusto troviamo anche chi scrive: “Sto crepando, vi prego” oppure “Mi sento male, che sta succedendo“. Insomma, un momento che è durante per un po’ fino a quando le cose non sono tornate alla normalità. Il fatto, però, è avvenuto anche quando le telecamere inquadravano la cucina dove potevamo vedere Elenoire, Patrizia e Cristina. Ecco il secondo video.

MA COS'È SUCCESSO ALLA REGIA 2 COME HO FATTO A PERDERMI QUESTA COSA STO PIANGENDO #gfvippic.twitter.com/40T43zPB8l — BagnoTrash (@bagnotrash) September 20, 2022

Nell casa del GF Vip 7, nel frattempo, c’è già chi sta piangendo per la propria amata a casa. Stiamo parlando di Luca Salatino. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, si è mostrato molto fragile in queste ore davanti ai suoi coinquilini:

Deve passare un po’ di tempo. Io sono uno che realizza subito. Il bello è che vuol dire che sei innamorato, hai capito? Quindi magari, questa cosa che tu senti addosso… Cioè, magari l’ho aspettata tanto, capito? Quindi il dolore… Dolore, non è che sto andando in guerra… Però quando mi sveglio che on la trovo o quando devo andare a dormire mi manca un botto.

Il discorso di Luca al GF Vip 7 continua…