1 Tony Aglianò nel cast del GF Vip 7?

Nonostante manchino diversi mesi alla partenza del GF Vip 7, la grande macchina del reality è già in movimento da settimane. Gli autori infatti sono alla ricerca del prossimo cast di Vipponi che da settembre abiterà la casa di Cinecittà. Tante in questi giorni sono le indiscrezioni in merito ai presunti concorrenti, ma al momento nessuna conferma è ancora giunta. Nelle ultime ore nel mentre a parlare è stato un ex ballerino di Amici, che ha lanciato un appello ad Alfonso Signorini. Parliamo di Tony Aglianò, che ha partecipato alla sesta edizione del talent show di Maria De Filippi. Raggiunto da Biccy, il ballerino ha raccontato di aver sostenuto un colloquio lo scorso anno proprio con Signorini per far parte del cast del reality. Tuttavia le trattative non si sono concluse e adesso dunque Tony ha deciso di lanciare un appello al conduttore. Queste le sue dichiarazioni:

“L’anno scorso ho fatto un colloquio per il Grande Fratello Vip, un’ora di chiacchierata con Alfonso Signorini e Irene Ghergo. Lui già lo conoscevo perché mi aveva intervistato a Verissimo insieme a Silvia Toffanin, dopo la mia partecipazione ad Amici. Poi mi ha detto che mi avrebbe risentito dopo due mesi per il provino ufficiale, ma non l’ho più sentito. Vorrei invitarlo a mantenere la parola data, mi ha detto che mi avrebbe riconvocato”.

Ma non solo. Tony Aglianò ha anche svelato perché vorrebbe partecipare al GF Vip 7:

“Vorrei fare il Grande Fratello Vip perché non parlo con mio padre da due anni perché ha scoperto in tv della mia omosessualità. Proprio al Grande Fratello Cristiano Malgioglio ha detto che io ero l’ex di Giacomo Urtis e mio padre lo ha scoperto così. Vorrei che questo fatto si risolva proprio lì, dove tutto è nato. Dato che al GF si raccontano le storie e si riuniscono le famiglie, vorrei approfittarne per riallacciare i rapporti con mio padre”.

Cosa accadrà dunque? Tony Aglianò riuscirà a far parte del cast del GF Vip 7? Mentre attendiamo ulteriori news, andiamo a vedere le indiscrezioni in merito ai presunti Vipponi che dovrebbero partecipare al reality.