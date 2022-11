1 Il nuovo rumor sul GF Vip 7 da Uomini e Donne

I nuovi ingressi al GF Vip 7 non sono ancora finiti. Di recente, infatti, abbiamo visto entrare nel reality sei nuovi vipponi. Stiamo parlando di Oriana Marzoli, Sarah Altobello, Micol Incorvaia, Luca Onestini, Luciano Punzo ed Edoardo Tavassi. Pare, però, che la Casa più spiata d’Italia non sia ancora piena a sufficienza. A diffondere l’indiscrezione su altri possibili concorrenti ci ha pensato Amedeo Venza ospite a Casa Pipol.

Come riporta anche il sito Isa e Chia, infatti, leggiamo: “Uno di quelli che entrerà lo conosco. Lui è umile e ha una bella storia alle spalle. Anche lui sfidanzato da poco, dopo 10 anni. La sua era una storia bella lunga. Sto parlando di Eugenio Colombo“. Samara Tramontana, inoltre, ha svelato il dettaglio sull’ingresso di una Dama del Trono Over di Uomini e Donne. Purtroppo, però, non è stato fatto il nome. Per il momento non sappiamo ancora di chi si tratta. Non appena avremo maggiori dettagli non esiteremo ad aggiornarvi.

C’è chi potrebbe pensare a Gemma Galgani. Più volte, infatti, sul web si sta ipotizzando un suo allontanamento almeno temporaneo dal programma di Maria De Filippi: “Per lei è giunto il momento di lasciare lo show e le serve una buona uscita. Lei è forte e sensibile, ma sa essere anche cattiva. Sa tutto di tutti e si fatica a capire se è vera oppure una falsa vera“. Si tratta, ovviamente, di indiscrezioni. Vi terremo aggiornati nel caso in cui qualcosa dovesse diventare realtà.

Parlando di nuovi ingressi, però, possiamo andare a scoprire qualcosa in più in merito ai vipponi che di recente hanno varcato già la soglia della porta rossa. Possiamo andare a conoscere meglio, per esempio, Sarah Altobello e Luciano Punzo. Continuate a leggere se siete interessati ad altre curiosità sul GF Vip 7…