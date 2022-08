1 GF Vip 7, l’indiscrezione sull’ex di un volto noto

Il GF Vip 7 torna a settembre con tante novità e con un cast tutto da scoprire. In attesa di sapere chi si aggiungerà al primo vippone confermato Giovanni Ciacci, è spuntata una nuova notizia direttamente da Dagospia. Si parla di uno dei volti pronti a mettersi in gioco nel reality show (non è stato specificato chi) e della sua vecchia fiamma, che pare stia facendo il possibile per farsi notare.

Alberto Dandolo per Dagospia, attraverso ‘gli indovinelli’, ha lanciato qualche succosa notizia. Come dicevamo due di esse riguardanti la prossima edizione del GF Vip 7. La prima riguarda il sogno di Fariba Tehrani di prendere parte al reality show nel ruolo di concorrente. Mentre la seconda sarebbe legata all’ex compagno di uno dei papabili vipponi che varcheranno la Porta Rossa della Casa più spiata d’Italia:

“E a proposito di GF Vip…. l’ex compagno, assetato di flash, di uno dei volti noti che entrerà a settembre nella casa più spiata d’Italia, sta facendo fuoco e fiamme per apparire sui giornali con dichiarazioni bollenti sul suo ex amore. Si è persino dotato di un ufficio stampa che propone, con scarsi esiti, interviste e ospitale per il suo ignoto assistito. Di chi stiamo parlando?”

Chiaramente non ci sono nomi, dunque è prematuro e ingiusto fare ipotesi e trarre delle conclusioni affrettate su chi potrebbe o no essere il personaggio di cui si parla che in passato sarebbe stato legato a un possibile concorrente del GF Vip 7. Vedremo se emergeranno delle indiscrezioni a riguardo e se ne tornerà a parlare.

In attesa di scoprire chi saranno i prossimi vipponi, andiamo a rileggere le parole del primo ufficializzato al GF Vip 7, Giovanni Ciacci…