1 Il racconto d George Ciupilan al GF Vip 7

George Ciupilan ha varcato la soglia del GF Vip 7 lunedì 19 settembre 2022. Dopo l’esperienza a Il Collegio è diventato un influencer molto amato e adesso ha la sua seconda opportunità in un reality. Durante una conversazione con alcune inquiline ha rivelato un particolare del suo passato. Qualche tempo fa, infatti, ha baciato un altro ragazzo. Ecco le parole del gieffino come riportate anche dal sito Biccy, il quale però non ha condiviso alcun video che ne dia conferma ufficiale:

“Se ho avuto queste esperienze? C’è stato un bacio con un ragazzo. Una tipa mi ha sfidato e mi ha detto “se limoni un maschio stasera faremo qualcosa di bello” così ho chiamato questo mio amico Andrea. Non c’ho pensato un secondo e ho deciso di farlo. A un certo punto ho sentito questo mio amico e lui mi ha detto ‘guarda che non l’ho mai fatto ma ci sto’ e io gli ho detto ‘nemmeno io l’ho mai detto ma facciamolo’.

La Roberta mi ha detto ‘sai cosa? Tu devi provare per capire se ti piace almeno un po’. Il suo ragionamento ci può anche stare. Perché non provare? Quindi io guardo il mio amico Andrea e ho detto ‘dai facciamolo’. E devo dire che anche lui era incuriosito di come potesse essere. Non hai capito è stato un bel limone, durato più di 40 secondi. Doveva essere un limone fatto bene. Però ho visto che a livello di sensazioni per me era diverso che baciare una donna. Però la tipa alla fine non ha mantenuto la promessa, ma è stata un’esperienza“.

George, poi, ha concluso affermando di non sopportare alcuni atteggiamenti dei ragazzi della sua età. Le parole del concorrente del GF Vip 7:

A me danno fastidio questi etero che fingono di essere schifati a pensare a un bacio con un uomo! Bisogna essere aperti di mente, io ho amici che amano i maschi e con loro scherzo, eppure sono etero. Certi atteggiamenti da macho sono tossici. […] Mi piacerebbe anche vestirmi da donna e sperimentare tutto nella vita. Non mi piace avere limiti. Io sono nato con dei principi vecchi, perché sono cresciuto in un contesto in cui c’erano stereotipi vecchi. Poi sono stato con una ragazza femminista e mi ha aperto la mente.

