1 Giovanni Ciacci al GF Vip 7?

Si sta parlando sempre di più dei concorrenti del GF Vip 7. Anche se mancano ancora una manciata di mesi prima dell’inizio nella nuova edizione del reality si sta già componendo il cast. Alfonso Signorini sta anche rilasciando alcuni indizi sui possibili candidati. In queste ore si sta facendo strada il nome di un noto conduttore e opinionista televisivo. Stiamo parlando di Giovanni Ciacci, il quale ha preso parto a Detto Fatto, Vite da Copertina e a un’edizione di Ballando con le stelle.

La notizia, come ci dice anche il sito Blogtivvu arriva da Trash Italiano. Al momento non abbiamo altre informazioni. Non sappiamo cosa ci sia di vero e dobbiamo prendere la news con le pinze. Attendiamo un comunicato ufficiale che possa smentire o confermare questo rumor. Nel mentre, però, è girata anche voce su un contatto che Alfonso ha avuto con Rita Dalla Chiesa. L’ex conduttrice di Forum ha rotto il silenzio poche ore fa e in merito al GF Vip 7 ha detto:

“I contatti con Alfonso ci sono stati. È una persona della quale mi fido e gli voglio bene da sempre. Ci sto riflettendo, non ho ancora preso una decisione certa, ma posso confermare che con Alfonso ci siamo visti e ne abbiamo discusso più volte. Non c’entrano questioni economiche. Se non ho mai accettato di fare un reality prima è solo perché prendo in considerazione altre cose. Si tratta di questioni private e familiari, nulla di più.

Credo che per chi fa come me questo lavoro da tanti anni sia un’esperienza da prendere in considerazione. Si tratta di mettere a confronto vite diverse, storie diverse. Sono sempre molto curiosa di indagare i rapporti umani ed è interessante vedere come la nostra società sta evolvendo e cambiando. Demonizzare queste trasmissioni a prescindere è sbagliato“.

Le notizie sul GF Vip 7 non terminano qui…