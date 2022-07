1 Il terzo concorrente ufficiale del GF Vip 7

Il GF Vip 7 avrà inizio nel mese di settembre e già sono state scelte le opinioniste. Stiamo parlando del ritorno di Sonia Bruganelli e della new entry Orietta Berti. Ma per quanto riguarda il cast non si sa ancora nulla. Al momento si stanno facendo solo tante ipotesi. A dare i primi indizi, però, ci ha pensato Alfonso Signorini. Questo vuol dire che alcuni contratti sono stati già chiusi. Il primo è stato uno smalto rosso e il riferimento a un taxi. La mente delle persone è andata subito a Pamela Prati, ma poco dopo è stata ipotizzata anche Elenoire Ferruzzi.

Adesso spunta un nuovo indizio su un altro vippone che vedremo nella prossima edizione del reality. Questa volta pare si parli di un uomo. Quella che vediamo nella fotografia qui sotto e pubblicata dall’account Instagram di Alfonso Signorini sembrerebbe una mano maschile. Questa sta tenendo una catenella. Le parole del conduttore recitano: “Terzo indizio. Catene al polso per il terzo concorrente del GF Vip. Ma solo al polso…“. Tante le ipotesi che sono state avanzate.

L’indizio sul terzo concorrente del GF Vip 7

Possiamo notare che le mani sembrano quelle di un ragazzo giovane e sono curate. Alcuni hanno fatto il nome di Denis Dosio. Quindi si tratterebbe di un ritorno dopo la squalifica che abbiamo visto in passato. C’è anche chi ha pensato a un cantante trap o ancora a Max Felicitas, ricollegando le catene in qualche modo al suo lavoro. Al momento non abbiamo nessuna certezza. Possiamo, infatti, soltanto aspettare e farci la nostra idea. Secondo voi di chi si tratta? Fatecelo sapere con un commento.

La vera identità la sapremo solo a ridosso dell’inizio del GF Vip 7. Nel frattempo andiamo a rivedere quale famosa conduttrice è stata contattata da Signorini…