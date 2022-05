Eleonora Cecere al GF Vip 7?

Fervono i preparativi per la nuova edizione del GF Vip, ovvero la numero 7. Si sta parlando da giorni di alcuni rumor che riguardano i potenziali concorrenti. Una tra i tanti, per esempio, Manuela Arcuri. Secondo alcune fonti, infatti, sarebbe in trattative per diventare una vippona di Alfonso Signorini. Con lei, si vocifera, anche Antonio Zequila, Patrizia Groppelli e Veronica Cozzani.

Chi, invece, ha fatto un appello al conduttore è stata Pamela Prati: “So che c’è un forte desiderio da parte del pubblico di rivedermi lì e, se dovesse accadere, io ne sarei felicissima. Adesso sono una donna libera e riuscirei a vivere meglio l’esperienza del GF Vip. Oggi potrei finalmente mostrare una Pamela diversa“. Se in questo caso i tratterebbe di un ritorno a distanza di anni, un altra richiesta è stata fatto da un ex volto di Non è la Rai. Stiamo parlando di Eleonora Cecere.

Oggi ha 43 anni mentre all’epoca dello show appena menzionato ne aveva solo 12, la più giovane del cast. Adesso è cresciuta ed è mamma di due bambine avuto con il marito Luigi Galdiero. Come riporta anche il sito Blogtivvu, al settimanale Nuovo ha dichiarato a proposito del GF Vip 7: “Vorrei chiedere al conduttore di darmi quest’opportunità. Potrei dare tanto nella casa“. Ma non solo, sempre per quanto riguarda i reality ha espresso la sua opinione sull’abbandono di Jeremias Rodriguez a L’Isola dei Famosi:

Penso che lui abbia abbandonato L’Isola perché l’ha fatta e rifatta. Se non gli stava bene il gioco non doveva proprio partecipare, lasciando la possibilità a chi come me ha voglia di dimostrare qualcosa. Credo che abbandonare il reality sia una grande mancanza di rispetto. Partecipa ai reality per far parlare di sé. L’hanno fatto apposta perché più se ne parla e meglio è per tutti loro. Questi qui sono dei miracolati. A me lasciano a casa per dare spazio a persone che non c’entrano niente con questo mestiere.

Il desiderio di partecipare al GF Vip 7 è molto forte. Vedremo cosa accadrà Seguiteci per altre news.

Novella 2000 © riproduzione riservata.