Nicole Murgia è l’eliminata del GF Vip 7: le percentuali

Andrea Sanna | 28 Febbraio 2023

GF Vip 7: Nicole è l’eliminata

Altra puntata particolarmente tosta questa sera al GF Vip 7. Tante dinamiche affrontate, tra tutte un nuovo capitolo di quel che è successo nel van e che ha portato alla nomination diretta di ben 4 vipponi. Questi ultimi hanno infatti infranto il regolamento commettendo alcune infrazioni. I coinvolti Edoardo Donnamaria, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia e Nicole Murgia.

A loro, però si sono aggiunte altre tre concorrenti, votate invece nel corso delle nomination palesi e segrete: Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon e Oriana Marzoli. In un modo o nell’altro tutti i menzionati sono stati rilevanti nel corso della settimana e per motivi differenti hanno fatto parlare di sé.

Stasera però uno di loro sarà costretto a lasciare per sempre la Casa del GF Vip 7. Ma di chi si è trattato? Arrivata la busta con il responso Alfonso Signorini ha annunciato i partecipanti che si sono riusciti a salvare. Nell’ordine troviamo: Oriana, Nikita, Tavassi, Micol e Antonella. A restare al ballottaggio ancora: Edoardo e Nicole. Tra loro la persona eliminata è….Nicole!

Soffermiamoci ora su quelle che sono le percentuali di voto che, come sempre, sono molto indicative per comprendere il gradimento da parte del pubblico. A comandare stavolta è Oriana con il 19,5%, seguita da Nikita con il 19,3%. E ancora Antonella che ha ottenuto il 15,8% di preferenze, Edoardo con il 13,7%, Micol che ha raggiunto il 12,4%. E infine Tavassi con il 12%, Nicole che ha ottenuto il 7,3%. Per tale ragione quindi Nicole ha lasciato il GF Vip 7.

Siete contenti di questo responso? Vi aspettavate dell'altro?