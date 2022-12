NEWS

Andrea Sanna | 17 Dicembre 2022

GF Vip 7

La replica di Wilma Goich

Wilma Goich in passato ha avuto una relazione con Edoardo Vianello. Il cantante recentemente le ha riservato qualche accusa. La vippona si è difesa e ha risposto per le rime. Ma non è finita qui, perché oggi c’è stato un nuovo aggiornamento. Ebbene sì.

Il re dei tormentoni estivi al settimanale Di Più TV ha rilasciato un’intervista e questa sera in puntata Alfonso Signorini ha letto qualche stralcio a Wilma Goich. La vippona ha letto con attenzione le parole pronunciate da Edoardo Vianello:

“La mia ex moglie ha perso la testa per un ragazzo molto più giovane di lei. Sono felice per lei, ma sono felice anche per me perché per anni sono stato etichettato come uno sciupafemmine. Ma anche Wilma è molto attratta dal fascino maschile, lo è stata anche durante il nostro matrimonio”.

Ha detto il cantante ai microfoni della rivista. Non è mancata chiaramente una replica ben precisa da parte di Wilma Goich, che ha detto quanto segue: “Non è vero che sono stata attratta dal fascino maschile durante il matrimonio. Io ero attratta solo da mio marito. Ho avuto altre storie quando il matrimonio era ormai finito. Ora non ho nessuna storia. Se io avessi un’altra storia come lui dice sarebbe normale, d’altro canto anche lui ha accanto una donna molto più giovane di lui”.

Insomma a modo suo Wilma Goich si è difesa dall’ennesima stoccata da parte del suo ex Edoardo Vianello. Questo l’accaduto racchiuso in una clip caricata sulla pagina del GF Vip…

Wilma ha modo di leggere e rispondere ad alcune dichiarazioni di Edoardo… che lasciano intendere qualcosa #GFVIP pic.twitter.com/DzejjitGf5 — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 17, 2022

Daniele Dal Moro, invece, ha replicato con una battuta ma non si è scomposto più di tanto e ci ha scherzato su con Wilma Goich. Poco dopo proprio la cantante ha ricevuto una bellissima sorpresa, che ha sicuramente scacciato questo momento per lei poco piacevole.

Seguiteci ancora per altre news sul mondo del GF Vip 7.