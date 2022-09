Pamela Prati è una concorrente ufficiale del GF Vip 7. Questo ormai lo sappiamo. Probabilmente Signorini è stato convinto dalla sua candidatura di qualche tempo fa in cui affermava: “So che c’è un forte desiderio da parte del pubblico di rivedermi lì e, se dovesse accadere, io ne sarei felicissima. Adesso sono una donna libera e riuscirei a vivere meglio l’esperienza del GF Vip. Oggi potrei finalmente mostrare una Pamela diversa“. La conferma arriva dal settimanale Chi, sulla cui nuova copertina leggiamo: “Pamela Prati. Salgo sul taxi e vado al GFVIP“.

I fan saranno davvero al settimo cielo. Lei stessa, nel corso di un’intervista con il magazine, ha parlato della scelta di tornare nella Casa. Ecco cosa riporta anche il sito Biccy:

Quello che tutti si chiedono, però, è se parlerà ancora di Mark Caltagirone oppure no. Stando a quanto riporta FanPage ci sarebbe un accordo con la produzione del GF Vip 7:

Alfonso Signorini e il Grande Fratello Vip tratteranno in diretta il caso del finto matrimonio tra Pamela e l’inesistente Mark Caltagirone probabilmente nel corso di una puntata serale del reality. Un appuntamento durante il quale si proverà a far luce sui dettagli rimasti ancora nell’ombra, con particolare riferimento al fenomeno del catfishing. Sarà la Prati, successivamente, a decidere se far calare l’oblìo sulla vicenda o raccontarne i dettagli ai compagni nella Casa.