Carolina Marconi al GF Vip 7?

Il GF Vip 7 inizierà a breve. La data del debutto è fissata per lunedì 19 settembre 2022. A presentare troveremo ancora una volta Alfonso Signorini, mentre come opinioniste quest’anno ci saranno Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Al momento, invece, per quanto riguarda il cast sappiamo che il primo concorrente ufficiale è Giovanni Ciacci. Lui ha rivelato, inoltre, che porterà dentro la Casa argomenti importanti e che lo toccano da vicino, come quello della sieropositività.

Altri argomenti di una certa importanza, però, potrebbero essere toccati anche con l’ingresso di Carolina Marconi. Le persone sul web, infatti, hanno iniziato a pensare che lei potrebbe essere una vippona della prossima edizione. Questo perché sull’account Instagram del Grande Fratello Vip è apparso un video in cui si legge: “L’amore vissuto solo ‘in teoria’? Non fa per lei. E non vede l’ora di dimostrarlo“. Ovviamente non vediamo la faccia, ma la soluzione per risolvere il mistero potrebbe celarsi nei vestiti. Questi hanno colori molto vivaci e in tanti lo hanno ricondotto allo stile della Marconi.

L’ex gieffina, infatti, ha un negozio di abbigliamento e accessori a Roma. Lo stile degli abiti che vende corrisponderebbe, in effetti a quelli indossati dalla persona all’interno del video. Ovviamente non abbiamo sicurezze. Tuttavia ogni cosa sembrerebbe puntare proprio su di lei. Si tratterebbe di un ritorno nella Casa più spiata d’Italia dopo la sua partecipazione nel lontano 2004. Successivamente ha anche recitato in Un posto al sole d’estate e nella miniserie Baciati dall’amore. Tra le altre cose ha condotto i programmi Tintoria su Rai 3 e On the Road su Italia 1.

Per quanto riguarda la vita privata, dal 2014 è legata ad Alessandro Tulli e lo scorso anno ha raccontato la sua lotta con un tumore. Tematica questa che verrà affrontata anche al GF Vip 7 nel caso in cui fosse davvero una concorrente. Seguiteci per tante altre news.

