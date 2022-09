1 I primi post contro due concorrenti del GF Vip 7

Lunedì 19 settembre 2022 ha avuto inizio il GF Vip 7 e abbiamo visto entrare nella Casa i primi concorrenti. Gli altri faranno il loro ingresso nella puntata di giovedì. Tra coloro che abbiamo già visto ci sono state anche Nikita Pelizon e Patrizia Rossetti. Entrambe hanno già, in qualche modo, scatenato le ire di alcuni personaggi famosi. Ma andiamo a vedere cos’è accaduto più nel dettaglio. Partiamo dalla Rossetti, la quale è stata duramente criticata da Guenda Goria, ex gieffina e figlia di Maria Teresa Ruta, anche lei ex vippona.

Fatto sta che Guenda su Instagram ha fatto una Storia nella quale ha scritto: “Patrizia Rossetti disse su mamma ‘Meglio vendere materassi che perdere la dignità in un reality show’. Patrizia, benvenuta al GF Vi. La coerenza“. Ma non finisce qui. Anche un altro personaggio celebre ha attaccato una concorrente del reality. Questa volta parliamo di un ex fidanzato, nello specifico quello di Nikita Pelizon.

Guenda Goria contro Patrizia Rossetti del GF Vip 7

La vippona del GF Vip 7, infatti, nella clip di presentazione mandata in onda durante la diretta ha rivelato di sentirsi single. Non ha detto di essere single, una sottile differenza che però potrebbe essere importante per gli sviluppi futuri. Fatto sta che Matteo Diamante, l’ex fidanzato, le ha rinfacciato proprio questo discorso: “L’innominabile, sempre molto bella. Però io lo stato sentimentale me lo ricordavo diverso. Però il lavoro ha sempre la precedenza. Già visto anche questa scena“.

Matteo Damante attacca Nikita Pelizon

Nelle prossime puntata Patrizia e Nikita verranno informate di quanto successo fuori dalla Casa? Lo scopriremo molto presto. Nel frattempo le notizie dal Grande Fratello Vip non terminano qui. Continuate a leggere per scoprire altre curiosità sui concorrenti entrati nella Casa ieri…