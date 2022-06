1 I rumor su Rita De Crescenzo al GF Vip 7

Qualche giorno fa è stata diffusa la notizia secondo la quale Rita De Crescenzo, nota influencer, ha firmato dei contratti con la Rai e con Mediaset. Da qui è partito il rumor che la darebbe come concorrente ufficiale del GF Vip 7: “Settimana scorsa ho firmato un contratto con la Rai ed uno con Mediaset! Tutto quello che guadagno lo do ai miei figli, tutto quello che ho lo do ai miei figli. Ora che sono in vita! Ma dato che continuate a criticare io ora starò zitta, parleranno i fatti. Parleranno solo i fatti“.

Adesso a parlare dell’indiscrezione ci ha pensa la De Crescenzo stessa. Nel frattempo ha anche attaccato Sonia Bruganelli. Ma cosa è successo? Il tutto è partito da un articolo che ha postato l’ex opinionista del Grande Fratello Vip nelle sue Stories. Si legge, infatti, l’ipotesi che Rita potrebbe approdare nel reality di Canale 5 e sotto Sonia ha scritto: “Ma serio?!?!!!” con lo sticker di un gatto che sembra urlare terrorizzato. La risposta della tiktoker non è tardata ad arrivare:

“Guardate bene, guardate bene. Questa è la mogli di Paolo Bonolis, la grande artista. Lei è una grande artista. Mi ha messo sul suo profilo di Instagram mettendosi a ridere. Ha messo la micia sotto, guarda che ha messo la micia… Ma davvero il Grande Fratello? Per prima cosa non ho detto io che andrà al Grande Fratello. Non l’ho dichiarato io, avete fatto tutto voi. Comunque signora bella… Che volete da me, mi avete messo, mi avete tolto, ma ce la fate a combattermi.

Ma poi mi hai messo, hai visto che ti ho messo le faccine sorridenti e lo hai tolto da Instagram. Però le persone lo hanno salvato, vedi amore? Purtroppo sono una ragione di vita. Tu tieni Paolo Bonolis vicino? Io tengo Sasà vicino. Io sono orgogliosa… Paolo Bonolis io ti verrà a trovare, a te e a tua moglie, ok? Fate i bravi, vogliamoci bene perché sono gli ultimi tempi… Un bacio a te“.

Lo vedete che deve andare al Gfvip o no questa catfight con la bonola ci dobbiamo nutrire pic.twitter.com/tRR1EdaxcU — sasi🪁Carmen vincitrice (@p0liedrico) June 24, 2022

Le notizie sul GF Vip 7 proseguono…