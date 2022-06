1 Rita De Crescenzo al GF Vip 7?

Continuano le indiscrezioni in merito al GF Vip 7. Come sappiamo partirà il 19 settembre 2022 ma già circolano tantissime succose anticipazioni che, però, non sappiamo se siano effettivamente vere oppure no. Una tra queste è la possibilità che Rita De Crescenzo possa fare parte del cast. Il tutto è partito dal fatto che l’influencer ha affermato di aver firmato un contratto con la Rai e Mediaset.

Come riporta anche il sito Biccy, infatti, in una recente diretta ha affermato quanto segue: “Settimana scorsa ho firmato un contratto con la Rai ed uno con Mediaset! Tutto quello che guadagno lo do ai miei figli, tutto quello che ho lo do ai miei figli. Ora che sono in vita! Ma dato che continuate a criticare io ora starò zitta, parleranno i fatti. Parleranno solo i fatti“. Da qui la nascita del rumor. Che possa varcare la porta rossa del reality? Staremo a vedere.

Qualche ora fa, intanto, è uscita la notizia secondo la quale un’ex gieffina potrebbe tornare nella Casa del GF Vip 7. Ci riferiamo a Guendalina Canessa. L’indiscrezione afferma:

Tramite nostre fonti possiamo comunicarvi il nome del primo concorrente ufficiale, si tratta di Guendalina Canessa. I nostri informatori ci hanno spoilerato che l’influencer avrebbe raggiunto l’accordo con la produzione. Abbiamo pertanto il primo nome certo, vi daremo notizia appena arriveranno altre comunicazioni su ulteriori nuovi inquilini.

Per adesso dobbiamo prendere tutte le informazioni con le pinze. Non sappiamo che cosa avverrà in futuro. Staremo a vedere. Signorini, magari, in realtà ha puntato gli occhi su altre celebrità. Lo scopriremo abbastanza presto verso la fine dell’estate. Ma cosa sappiamo degli opinionisti? Rivediamo le dichiarazioni del conduttore e una candidatura spontanea fatta in questi giorni. Continuate a leggere…