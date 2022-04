1 La data di inizio del GF Vip 7

La sesta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini si è concluso da pochissimo e già si sta pensando alla prossima. In queste ore è stata, infatti, rivelata la data di inizio del GF Vip 7. A dare la notizia in anteprima ci ha pensato TVBlog. Sul portale, infatti, si legge:

Stavolta l’appuntamento è scivolato un pochino più avanti rispetto alle annate precedenti e dunque eccovi servita la data di partenza del celebre e titolato reality show prodotto con l’amabile collaborazione di Endemol Shine Italy. La prima puntata del Grande fratello vip 7 andrà in onda lunedì 19 settembre in prima serata su Canale 5, come vedete un pochino più avanti rispetto agli anni scorsi. La richiesta di partire un pochino più avanti del direttore artistico del programma Alfonso Signorini, è per avere una platea televisiva più ampia, cosa più facile spostando il kick off della trasmissione in avanti.

Sappiamo anche, inoltre, che il GF Vip 7 continuerà con i suoi doppi appuntamenti. Uno al lunedì sera e l’altro tra il giovedì o il venerdì sera: “Partiranno già da subito i doppi appuntamenti, fissati al lunedì e al giovedì“. Ma non finisce qui. In questi ultimi giorni, inoltre, sono stati anche rilasciati i primi nomi che potrebbero corrispondere ai vipponi che troveremo nella nuova edizione. Tra questi, per esempio, possiamo citare Alvaro Vitali. Questo si legge su Dagospia:

A Mediaset già si pensa alla nuova edizione del Grande Fratello Vip, il reality andrà in onda in autunno su Canale 5 con la conduzione di Alfonso Signorini. I lavori per la formazione del cast sono appena iniziati ma nella lista dei possibili ingressi figura anche il nome dell’attore comico Alvaro Vitali.

Tra gli altri nomi, inoltre, al GF Vip 7 potrebbe anche approdare di nuovo Pamela Prati: “La showgirl starebbe facendo davvero di tutto pur di prendere parte alla prossima edizione del reality… Difatti sembra che Pamela Prati non avrebbe ancora risolto il contenzioso legale con Mediaset. E questo motivo potrebbe tenerla molto lontana dalla casa più spiata dagli italiani di Alfonso Signorini“.

