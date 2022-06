1 Le iniziali di un possibile concorrente del GF Vip 7

Mancano ancora diversi mesi prima dell’inizio del GF Vip 7. Il cast, però, è in fase di definizione. Già tanti i nomi che sono stati fatti anche se non sappiamo quanto ci sia di vero. TVBlog ha rivelato che Alfonso Signorini questa volta sta tentando di prendere volti celebri ma che non sono per forza al centro del gossip:

Ecco dunque che il direttore artistico e deus ex machina di questo programma Alfonso Signorini, ha lavorato e sta lavorando alacremente per comporre un cast molto diverso rispetto alle altre edizioni di questo programma realizzato con l’amabile ed industrialmente abile collaborazione della Endemol Shine Italy. Un cast che, secondo quanto apprendiamo, vedrà al suo interno tanti volti per certi versi lontani da quelle zone che erano la casa dei concorrenti delle precedenti edizioni di questo programma, per una scelta ben precisa. Al primo posto le storie, i racconti, le vite dei personaggi, che non devono essere per forza frequentatori di riviste di gossip, di festini esclusivi, di pagine Instagram cariche di scatti conturbanti, velati da quella patina chic che piace tanto ad un certo mondo dei social network.

Da qui nomi come, per esempio Max Felicitas, Chadia Rodriguez, Evelina Sgarbi (figlia di Vittorio Sgarbi) e Antonino Spinalbese. Si è fatto anche il nome di Marco Cucolo, fidanzato di Lory Del Santo e diventato noto a molti dopo L’Isola dei Famosi. Staremo a vedere cosa accadrà al GF Vip 7. Nel mentre, però, Davide Maggio sulla sua pagina Instagram ha fatto un piccolo spoiler rispondendo alla domanda di un suo follower. Questa persona, infatti, gli ha chiesto il nome di un concorrente del reality e lui ha risposto con “C.M.“.

I nomi possibili sono davvero tanti. Da Marco Carta a Michele Cucuzza. Da escludere una nuova partecipazione di Cristiano Malgioglio, il quale sarà impegnato nella giuria di Tale e Quale Show su Rai 1. Le notizie continuano…