L’ottavo indizio sulla vippona del GF Vip 7

Il GF Vip 7 è sempre più vicino e Alfonso Signorini, ogni tanto, sta dando alcuni indizi in merito al cast che vedremo dentro la casa più spiata d’Italia. Siamo giunti, nella giornata di oggi, all’ottavo indizio, il quale riguarda una vippona. Nella foto che ha messo all’interno delle sue Stories su Instagram leggiamo: “Ottavo indizio. La amo perché ama i pelati come me. Anche se io non sono Kelly Slater e lei non è Pamela Anderson…“. Di chi si potrebbe trattare?

Il web se lo sta chiedendo. E in questi minuti sono usciti i primi nomi possibili. Sono stati fatti, per esempio, i nomi di alcune donne del mondo dello spettacolo legate a degli uomini senza capelli. Stiamo parlando, per esempio, di Patrizia Rossetti, Patrizia Groppelli e Wilma Goich. Tutti questi sono nomi che già nelle settimane precedente avevano iniziato a girare tra i rumor. Forse uno di loro sarà quello corretto? Lo scopriremo solo con il passare delle settimane.

Il GF Vip 7 avrà inizio il 19 settembre 2022 e, per adesso, l’unico concorrente ufficiale è Giovanni Ciacci. Proprio lui ha rivelato che parlerà di un argomento che lo tocca molto da vicino, ovvero la sieropositività:

Vuoi dirmi che sono ufficialmente un vippone? Adoro! Accenderò un faro su questa malattia e sarà la prima volta che si parlerà di Hiv in un programma seguitissimo di prima serata. Tu e Mediaset mi avete dato una grandissima possibilità e di questo voglio veramente ringraziarvi. Per la prima volta nella storia di un reality un concorrente sieropositivo potrà far parte del cast. È vero. Sei stato un vero pioniere. E farai la storia. Conosco tanti colleghi e colleghe che in passato, anche in un passato molto recente, sono stati esclusi dai reality perché avevano l’Hiv. Da oggi, grazie a te, noi sieropositivi non ci sentiremo più ghettizzati. E questo è un grande passo verso la civiltà.

