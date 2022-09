1 Il ritiro di una vippona del GF Vip 7

Il GF Vip 7 sta per iniziare e la data scelta è lunedì 19 settembre 2022. Anche quest’anno avremo un doppio appuntamento al giovedì e alla conduzione troveremo Alfonso Signorini. Come opinioniste, inoltre, tornerà Sonia Bruganelli per il secondo anno di fila. New entry, invece, è Orietta Berti alla sua prima esperienza in queste vesti nel reality di Canale 5. Il cast ormai è stato composto. Al momento il pubblico è a conoscenza di soli tre nomi: Giovanni Ciacci, Pamela Prati e Wilma Goich. Il resto dei concorrenti è tenuto segretissimo e si scoprirà nel corso dei primi due appuntamenti.

Fatto sta che in queste ore si è fatta strada un’indiscrezione che riguarda proprio una gieffina. Quest’ultima, anche se non si conosce l’identità, si sarebbe ritirata per il motivo ben preciso. A rivelarlo, come riporta anche il sito Blogtivvu, ci ha pensato Biagio D’Anelli:

Una concorrente del prossimo Grande Fratello Vip si è ritirata perché, avendo avuto una notte di passione con un calciatore di serie A (sposato), sarebbe stato il Grande Divorzio, non il GF Vip. L’amore dà, l’amore toglie.

Non abbiamo idea, al momento, di chi si potrebbe trattare. Nel caso in cui dovessimo avere maggiori informazioni a riguardo non siteremo ad aggiornarvi. Nel mentre Alfonso Signorini ha rilasciato una lunga intervista nella quale ha raccontato il suo pensiero in merito ai concorrenti del GF Vip 7 e non solo:

A volte mi rendo conto di essere protettivo nei loro confronti, ma me lo posso permettere perché, poi, ci pensano opinionisti e social a giudicarli. Sono paterno, mi emoziono quando entro nella Casa perché non è solo un lavoro, è qualcosa che ha cambiato anche me. Sono grato a queste persone: quando ci si racconta e si condivide la propria vita si compie un gesto di generosità che prescinde dai compensi, e chi non lo fa si priva di qualcosa. Anch’io lo faccio, conducendo: non ho protezioni, sono quello che vedete.

Le dichiarazioni continuano…