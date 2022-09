GF Vip 7, la nuova vippona Giaele spara a zero sulla Gregoraci: “Può solo pulirmi le scarpe”

Sofia Giaele e le parole su Elisabetta Gregoraci al GF Vip 7

Nella puntata di questa sera del GF Vip 7 sono entrati dei nuovi vipponi. Tra questi c’è Sofia Giaele De Donà, ragazza molto particolare diventata famosa per aver partecipato al programma Ti spedisco in convento. E sicuramente non è passato inosservato il suo video di presentazione.

La nuova vippona ha raccontato molto di sé, soprattutto riguardo la sua vita privata. Nonostante la giovane età, infatti, è già sposata con un uomo che ha 21 anni più di lei. La relazione è particolare perché stanno insieme sei mesi all’anno e poi ognuno vive la propria vita in giro per il mondo. Ha aggiunto che la monogamia non fa per lei. Lei è abituata a tantissimo comfort e al lusso, cosa che era venuta fuori anche a Ti spedisco in convento.

Ma ciò che ha suscitato tanto scalpore sono le parole che ha detto su Elisabetta Gregoraci. Giaele ha infatti detto che in molti l’hanno paragonata alla Gregoraci, trovando una somiglianza con la famosa conduttrice e showgirl. Lei non si trova d’accordo con questa somiglianza. Ma non solo, ha aggiunto: “Mi può solo pulire le scarpe”.

Potete trovare le sue parole QUI nel video di presentazione.

La frase non è stata per niente carina, possiamo dirlo. Anche lei forse se n’è accorta, infatti sul finale si chiede se non sia stata una battuta troppo brutta.

