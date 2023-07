NEWS

Andrea Sanna | 15 Luglio 2023

GF Vip 8

Brigitta e Benedicta Boccoli verso il GF Vip 8?

Si sta lavorando per la prossima edizione del GF Vip 8. Gli autori stanno cercando i volti giusti da presentare poi nel cast a settembre. Dopo una serie di “no” che sarebbero arrivati direttamente da Pier Silvio Berlusconi, diversi attori hanno smentito il loro coinvolgimento nel reality show per differenti motivi. Pensiamo per esempio a Ornella Muti e Claudia Gerini anticipati da Dagospia.

Ora però è TV Blog ad anticipare dei nomi per il GF Vip 8. Si tratta di due attrici note: le sorelle Brigitta e Benedicta Boccoli. Entrambe non hanno esperienze con questo tipo di trasmissioni e in passato (insieme) hanno partecipato a Reality Circus. Per chi non lo ricordasse è il reality show condotto da Barbara d’Urso su Canale 5 tra il 2006 e il 2007.

Secondo quanto rivela il portale pare che Brigitta e Benedicta abbiano svolto un provino per il GF Vip 8. Entrambi i profili sarebbero piaciuti sia a Endemol che a Mediaset. Ecco quanto si legge dal trafiletto riportato dal sito web precedentemente menzionato:

“Stando a quanto risulta a TvBlog, Brigitta e Benedicta Boccoli si sarebbero sottoposte a provino per prendere parte al Grande Fratello Vip. A quanto pare, i due profili sarebbero graditi sia a Endemol Shine Italy, la società che produce la trasmissione, sia a Mediaset. Sarà fumata bianca?”.

Presto per rispondere a questa domanda, ma sta di fatto che in queste settimane non si parla d’altro. Vedremo dunque se a settembre Brigitta e Benedicta Boccoli saranno effettivamente confermate nel cast del GF Vip 8. Questo chiaramente salvo smentite da parte delle dirette interessate.

Ancora manca del tempo, ma sono solo due i mesi che ci dividono dalla prossima edizione del GF Vip 8 che, salvo imprevisti potrebbe partire prima e avere il doppio appuntamento settimanale.