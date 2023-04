NEWS

Nicolò Figini | 17 Aprile 2023

GF Vip 8

Scopriamo insieme chi sono, secondo gli ultimi rumor, le opinioniste in lizza per la nuova edizione. L’indiscrezione

GF vip 8, il rumor sulle nuove opinioniste

La settima edizione del reality è terminata da poco tempo per lasciare spazio a L’Isola dei Famosi con la conduzione di Ilary Blasi. Tuttavia già si sta parlando del GF Vip 8, già confermato, e delle possibili novità che vedremo a partire dal prossimo settembre. Partiamo con il ricordare che la trasmissione potrebbe perdere le sue opinioniste, ovvero Orietta Berti (la quale potrebbe però aver firmato un contratto biennale) e Sonia Bruganelli.

Quest’ultima ha di recente affermato:

“In questo ruolo funziono perché sono una persona di rottura, abbastanza schietta e diretta. Non essendo il mio lavoro faccio un po’ come Donnamaria: prima parlo e poi penso. Mi do tanto perché, se faccio una cosa e ci credo, voglio arrivare fino in fondo. Voglio bene a quei ragazzi, ci ho messo l’anima.

Se tornerò il prossimo anno? La TV ti leva tanto tempo. Ho un altro lavoro, che è tanto di testa, e ho tanti settori da gestire. Lavoro con le stesse persone da tantissimi anni e un po’ mi è dispiaciuto non seguirle come un tempo, anche se il GF mi ha comunque dato tanto. SDL è la mia creatura così come il GF è la creatura di Alfonso“.

Tuttavia, sui loro profili Instagram, Deianira Marzano e Amedeo Venza hanno affermato che ci dovrebbero essere dei cambiamenti per quanto riguarda proprio questo ruolo. La prima, infatti, ha affermato che sarebbero molto desiderate Giulia Salemi e Oriana Marzoli. Ma chi si occuperebbe della parte social? La scelta potrebbe ricadere su Sophie Codegoni, che per allora avrà già partorito e sarà mamma da qualche mese.

Al momento si tratta solamente di indiscrezioni da prendere con le pinze. Noi vi terremo informati nel caso in cui venissero confermate o smentite. Seguiteci, nel mentre, per non perdervi tante altre news sul GF Vip 8.