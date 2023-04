Uomini e Donne, volano parole grosse tra Gianni e la dama Paola: “Sei imbarazzante”, “Non capisci niente”

NEWS

Debora Parigi | 17 Aprile 2023

Uomini e donne

Scontro a Uomini e donne tra Gianni e Paola

Nella puntata di oggi pomeriggio, lunedì 17 aprile, di Uomini e donne molto spazio è stato dedicato alla dama Paola che stava conoscendo il cavaliere Remo, ma non è andata bene. E così anche l’opinionista Gianni si è intromesso, tanto che ne è venuto fuori un grande litigio.

In pratica il cavaliere ha raccontato il poco interesse di Paola nei suoi confronti. E questo, secondo lui, sarebbe colpa della problematica che ha il figlio di 11 anni. Lui vive col bambino e se ne occupa totalmente. Inoltre la sua ex compagna (e madre del bambino) è molto apprensiva e quindi la sente davvero spesso. Secondo il suo racconto, quindi, Paola avrebbe avuto da ridire su tutta questa situazione.

Dal canto suo la dama di Uomini e donne si è arrabbiata dicendo che non era vero niente. E ha aggiunto invece che lei capisce perfettamente certe problematiche dato che le ha vissute per anni con uno dei suoi figli. Ha quindi raccontato altre cose e il fatto di non essersi sentita corteggiata. Ma dal suo racconto è venuto fuori che comunque le parole di Remo con lei riguardanti il figlio e il lavoro non le sono piaciuti.

Questo ha quindi fatto intervenire Gianni che subito ha attaccato la dama. “Sei imbarazzante”, le ha detto, riferendosi al non avere tatto ed empatia su certe dinamiche. Lei si è molto arrabbiata e ha replicato: “Non capisci niente”. E così è scoppiato il litigio con accuse reciproche. Sono intervenuti anche Cristina prima e Armando poi, ed entrambi sono andati totalmente contro Paola. Lei stessa alla fine ha minacciato di lasciarela trasmissione.

Potete rivedere tutto quello che è successo sul sito di Witty TV.