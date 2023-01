NEWS

Nicolò Figini | 30 Gennaio 2023

GF Vip 7

Gli accordi tra le vippone del GF Vip

Questa sera, lunedì 30 gennaio 2023, andrà in onda una nuova puntata del GF Vip 7. Tra le varie dinamiche che vedranno la luce in diretta ci sarà anche l’esito del televoto. Questo, infatti, vede al centro tre personaggi molto importanti per il reality. Stiamo parlando di Oriana Marzoli, Nikita Pelizon e George Ciupilan. Nel momento in cui le nomination hanno rivelato i loro nomi, il conduttore e tutti i telespettatori sono rimasti davvero sorpresi. Chiunque di loro uscirà sarà una perdita molto importante per quanto riguarda la Casa.

In queste ore, però, ciò che sta facendo discutere è un video in cui vediamo tre vippone, tra cui anche Oriana, discutere dei preferiti da nominare. Con lei ci sono anche Giaele De Donà a Nicole Murgia. A quanto pare, secondo l’utente che ha pubblicato il filmato, starebbero parlando in codice proprio per salvarsi e per essere fuori da una possibile nomination in vista della prossima puntata. Cosa accadrà ovviamente non lo sappiamo. Tuttavia i commenti che troviamo sono vari.

C’è chi la ritiene una cosa normale perché tutti quanti, quindi, è giusto che anche loro la facciano: “”Era ora che lo facessero anche loro, lo fanno tutti dall’inizio del programma” oppure “Per cortesia lo fanno tutti, smettiamola con questi video inutili“. Altri, invece, attaccano le concorrenti del GF Vip in quanto stanno andando contro le regole del reality: “Mandate i video in puntata è contro il regolamento mettersi d’accordo sui preferiti“.

Voi che cosa ne pensate?