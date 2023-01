NEWS

Debora Parigi | 30 Gennaio 2023

Oggi da fuori della Casa del GF Vip 7 sono arrivate delle urla rivolte ad alcuni vipponi per metterli in allerta da altri concorrenti.

Alcuni fan fuori dalla Casa mettono in allerta i vipponi da altri

Anche oggi i concorrenti del GF Vip 7 hanno sentito delle urla ben chiare provenire da fuori della Casa del reality. In particolare queste urla sono state di avvertimento verso alcuni vipponi nei confronti di altri. Una persona fuori, che pare sia conosciuta dal pubblico sul social network Twitter, è andata a mettere in allerta alcuni concorrenti. Vediamo meglio cosa è successo.

Come è stato mostrato in un video pubblicato sui social, sono arrivate da fuori la Casa delle urla in cui si sente chiaramente la frase pronunciata. La persona fuori ha urlato: “Incorvassi avete sempre ragione, attenti ad Attilio e Nikita”. La frase è stata pronunciata due volte. Ma quasi alla fine della seconda volta il Grande Fratello ha messo la musica proprio per non far sentire le urla. Infatti se gli aerei con i messaggi per i vipponi sono ammessi, urlare fuori dalla Casa va contro le regole. Quindi la produzione si trova costretta a censurare, ma spesso è troppo tardi e le urla vengono sentite, come in questo caso.

LE URLA DELLA NOSTRA NATASHA SI SONO SENTITE FORTE E CHIARO 🔥🔥✈️✈️✈️ #Gfvip #incorvassi pic.twitter.com/tPGY2Af05m — G3N🤟🏻🛋(Turno notte) (@nondormoma1) January 30, 2023

Ma non finisce qui perché sempre su Twitter gli utenti che seguono il GF Vip 7 fanno sapere che ci sono state anche altre urla, questa volta rivolte a Oriana Marzoli. E anche in questo caso si trattava di urla per mettere in allerta proprio la vippona. Nei confronti di chi? Nicole Murgia.

Di queste urla purtroppo non abbiamo il video, però se è vero è una frase che fa molto riflettere. Sì perché Oriana si è legata molto alla Murgia ultimamente. Loro due e Giaele hanno instaurato un rapporto di amicizia. Quindi se Oriana ha sentito queste urla e inizia a dare loro credito, potrebbero esserci dei cambiamenti all’interno del gioco.