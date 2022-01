Alcuni sponsor lasciano il GF, i vipponi costretti a togliere i prodotti (VIDEO)

1 Sponsor in fuga al GF Vip

Alcuni cambiamenti stanno avvenendo nella casa del Grande Fratello Vip 6. Sì perché alcuni degli sponsor hanno deciso di lasciare il reality e quindi di rescindere il contratto con il programma. Cosa significa questo? Significa che i prodotti delle aziende che hanno deciso di andarsene devono sparire dalla casa.

Parliamo di prodotti inerenti al cibo, ma anche a quelli che servono per pulire, fino ad abbigliamento, make-up, arredo ecc. A notarlo sono stati gli spettatori più attenti, quelli cioè che seguono la diretta h24. Su Twitter, infatti, hanno fatto sapere che molti marchi hanno deciso di lasciare il GF Vip.

Sempre leggendo i tweet, veniamo a sapere che i concorrenti sono stati chiamati in confessionale ed è stato detto loro di togliere i prodotti degli sponsor che si sono ritirati. Ed infatti in alcuni video vediamo i vipponi radunare tutto ciò che non può più stare in TV e portarlo in magazzino.

Vari sponsor si sono ritirati, qui un piccolo video in cui si vedono i concorrenti accordarsi per restituire le cose in magazzino:#gfvip pic.twitter.com/6SygU5cviA — BL (@rainbow20202020) January 3, 2022

Tra i prodotti ritirati ce ne sono molti per la pulizia e anche quelli per il fitness. Sembra che manchi anche qualcosa inerente al cibo, mentre ancora non sappiamo niente sui cosmetici.

Ma perché sta accadendo tutto questo. Vediamo le spiegazioni…