1 GF Vip: chi entrerà lunedì e venerdì

Siamo ormai agli sgoccioli e il 13 settembre prenderà finalmente il via la nuova edizione del GF Vip. Esattamente come accaduto per la scorsa stagione i concorrenti non entreranno tutti durante la prima puntata, ma saranno divisi tra lunedì e venerdì, grazie al doppio appuntamento settimanale.

Giustamente ora i fan più curiosi del GF Vip si chiedono chi farà ingresso nella Casa il 13 e chi il 17. Sbirciando sui social, come raccolto anche da Biccy, ci sono alcuni riferimenti ben precisi che possono aiutarci. Pare infatti anche alcuni partecipanti si siano mostrati sui propri profili Instagram già in isolamento in una stanza d’hotel. Tra questi:

Ainett Stephens, Alex Belli, Amedeo Goria e Carmen Russo. Poi ancora Francesca Cipriani, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro e Soleil Sorge. I menzionati dovrebbero entrare nel loft di Cinecittà il giorno 13 settembre 2021, salvo colpi di scena improvvisi. Diverso dovrebbe essere invece per Andrea Casalino, Jo Squillo, Samy Youssef e Sophie Codegoni. Pare che il loro arrivo sia previsto per la puntata di venerdì 17.

Non si hanno informazioni, invece, su alcuni di loro. A partire, per esempio da Aldo Montano a Davide Silvestri o ancora le tre principesse etiopi e Nicola Pisu non hanno rilasciato aggiornamenti sui social sul loro ingresso al GF Vip.

Ora che abbiamo capito chi sono bene o male chi sono i concorrenti che entreranno lunedì e quelli che, invece, entreranno venerdì nella Casa del GF Vip, andiamo a vedere insieme come funzionerà l’isolamento per i vipponi…