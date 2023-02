Cosa è successo al GF Vip mentre tutti guardavano Sanremo? Vi abbiamo fatto un riassuntone

NEWS

Debora Parigi | 13 Febbraio 2023

GF Vip 7

Il riassunto dell’ultima settimana del GF Vip

La scorsa settimana si è svolto il Festival di Sanremo e l’Italia si è praticamente fermata seguendo quasi esclusivamente la kermesse. Ma nel frattempo c’erano altri programmi che andavano in onda e continuavano, come ad esempio il GF Vip.

Evento eccezionale, quest’anno è anche andata in onda una puntata giovedì 9 febbraio, mentre a Sanremo si svolgeva la terza serata. Cosa è successo quindi in questa settimana? Non sono mancati i litigi, le riappacificazioni, i tira e molla e le nomination. Vediamo quindi cosa è accaduto.

Attilio Romita e i litigi con Edoardo Tavassi

Dopo la puntata di lunedì 6 febbraio, in cui è finito tra i nominati, Attilio Romita non l’ha presa molto bene. Infatti, poiché non c’era Antonella tra i nominabili, il gruppo di cui fa parte Edoardo Tavassi, lo ha nominato in massa.

Stuzzicato forse dai commenti di Sonia Bruganelli, anche lui ha pensato che Tavassi sia il capobanda e ha avuto molto da ridire.

Di questo ne hanno parlato anche nella puntata giovedì e c’è stata una discussione in cui è stato tirato in ballo anche Daniele Dal Moro che è comunque un po’ dalla sua parte.