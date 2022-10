1 Daniele sorprende Gegia in bagno al GF Vip

In queste ore al GF Vip ne stanno succedendo di tutti i colori. Tra le varie cose anche un momento molto divertente è capitato a Daniele Dal Moro. Il fatto ha portato grande ilarità sul web e i commenti sono stati tantissimi. Ma che cosa è accaduto? Nel video qui sotto notiamo il concorrente mentre chiude la porta del bagno. Niente di strano, da come comincia il filmato, sembra che stia uscendo dalla stanza. Invece non è così.

Altri coinquilini gli hanno chiesto qualcosa, forse se era libero, e lui ha risposto di noi. Poi ha svelato che cosa è successo: “Ho aperto la porta e c’era Gegia che cag**a“. I commenti si sono sprecati tra risate e battute. Però c’è anche chi ha chiesto come possa essere successo un inconveniente del genere. Un utente si è chiesto: “Ma almeno avrà bussato? Non ci sta una chiave per evitare queste cose?“. Probabilmente ci sarà una serratura, ma magari Gegia ha scordato di chiuderla.

Passato questo divertente momento al GF Vip, passiamo a un altro tipo di notizia che riguarda in qualche modo sempre Gegia. Stiamo parlando del possibile ritorno di Marco Bellavia nella Casa. Ecco che cosa riportano le indiscrezioni:

Ma cosa accadrà nelle prossime puntate? L’impressione è che dopo l’enorme attenzione generata dalla tematica il Grande Fratello Vip non lascerà cadere la questione. Il programma dovrà trovare nuovi spunti narrativi dopo aver perso alcuni dei personaggi più forti di questa edizione sulla carta, ma da quello che apprendiamo da fonti vicine alla produzione, Marco Bellavia potrebbe tornare al GF Vip per un confronto con il gruppo. Non è ancora chiaro se avverrà da studio o rientrando temporaneamente in casa, potrebbe succedere già nella puntata di giovedì 6 ottobre, o in quella successiva. Tutto dipenderà dalla sua volontà.

Le notizie sul GF Vip proseguono…