NEWS

Nicolò Figini | 1 Luglio 2023

Il rumor su due ex vipponi del GF Vip

Al momento stiamo aspettando di scoprire chi saranno i prossimi concorrenti del GF Vip. Grazie alle più recenti informazioni rilasciate dal conduttore stesso, infatti, sappiamo che vedremo un totale di 20 persone, dodici famose e otto comuni. Inoltre ha parlato anche della durata.

A quanto pare si chiuderà a dicembre. Di conseguenza, la trasmissione torna ad accorciarsi. Se questo cambierà non lo sappiamo, forse dipenderà dal successo che otterrà l’edizione mista. Questa, infatti, è un’altra novità che viene confermata. Il conduttore, parlando dell’ottava edizione del Grande Fratello Vip, ha annunciato che ci saranno dei personaggi “veramente” famosi e delle persone assolutamente comuni:

“La gente non dovrà chiedersi chi sono questi. E i Nip saranno davvero Nip. Gente davvero comune, semplice e della strada. Non vogliamo assolutamente star del web e star del social”.

Mentre attendiamo di avere informazioni in merito, passiamo a un’indiscrezione chi riguarda una delle edizioni passate del GF Vip. Stando a quanto rivelato dall’esperta di gossip Deianira Marzano, infatti, sembra che durante l’ultima festa di Chi, due ex vipponi abbiano passato la notte insieme:

“Pare che dopo l’ultima festa di CHI non tutti sanno (come le nostre spie ci hanno riportato) che due ex vipponi si sono visti e hanno passato la notte vicini vicini”.

L’influencer non fa alcun nome, quindi possiamo solo fare ipotesi. Ovviamente non sappiamo cosa ci sia di vero in tutto questo. Vedremo cosa accadrà in futuro. Nel mentre, se tutto ciò fosse reale, chi potrebbero essere questi due ex vipponi del GF Vip? Fateci sapere la vostra opinione con un commento.

Seguiteci, intanto, per non perdervi tante altre news.