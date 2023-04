Samu aveva una cotta per un’allieva di Amici 22? Il ballerino fa una rivelazione

NEWS

Debora Parigi | 8 Aprile 2023

Amici 22

Le dichiarazioni di Samu a Verissimo dopo l’uscita da Amici 22

Lo scorso sabato, nella puntata del Serale di Amici 22, dopo un ballottaggio tra Samu e Wax ad essere eliminato è stato il ballerino allievo di Emanuel Lo. L’eliminazione ha molto sconvolto il pubblico, poiché è sempre stato tra i preferiti e tra coloro ritenuti più bravi dentro il talent. Ma prima di uscire ha ricevuto una borsa di studio di un anno presso una prestigiosa scuola di danza di New York.

Oggi il ballerino è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo e ha parlato di questa bellissima esperienza nel programma di Maria De Filippi. Il percorso gli ha permesso di crescere tanto ed è davvero molto grato dell’opportunità. Ma tra gli argomenti che la conduttrice ha trattato c’è stato anche l’amore. Su questo lui si è sempre considerato un imbranato e anche qui ha aggiunto che si ritrova sempre in situazioni impossibili quando si innamora.

Così la Toffanin ha chiesto Samu se dentro la scuola di Amici 22 gli piacesse qualcuna. E il ballerino ha risposto: “Non lo voglio dire”. Che all’allievo piacesse qualche sua compagna? La conduttrice ha quindi chiesto se fosse Maddalena (anche lei ballerina nel team di Emanuel Lo). Ma lui ha negato, aggiungendo che prova per lei una profonda e sincera amicizia. “No, con Maddy amicizia”, ha subito risposto. “Una bellissima amicizia. All’inizio c’era un rapporto un po’ incerto, però poi stando insieme è diventato un legame solo di amicizia”.

Colei per cui Samu ha avuto una vera e propria cotta è la professionista Elena D’Amario. Durante il pomeridiano più volte ci sono stati siparietti su questa vicenda. Ma ad oggi gli è passata: “All’inizio si è creata una situazione di imbarazzo da parte mia bruttissima. Perché non immaginavo che in puntata riprendessero questo argomento. Però poi comunque in sala lei è super carina. Adesso sono innamorato a livello artistico, la stimo tanto. Mi è passata la cosa del cuore”.

