1 Ex vipponi contro Katia Ricciarelli

Probabilmente in tanti ieri si aspettavano che il GF Vip prendesse dei provvedimenti disciplinari nei confronti di Katia Ricciarelli, a seguito di alcune sue esclamazioni. La bacchettata da parte di Alfonso Signorini c’è stata, ma nessuna squalifica. Alcuni ex concorrenti del reality show di Canale 5, che hanno subito questa penalità in passato (per motivi differenti), non sembrano aver preso troppo bene la decisione sulla cantante lirica, così come l’immunità regalata dagli altri suoi compagni d’avventura.

Tra i tanti a lamentarsi troviamo Denis Dosio. Protagonista, seppur in breve tempo, dell’edizione numero 5 del programma, si è limitato a mettere alcuni like e condivisione di pensieri su Twitter da parte di alcuni utenti. C’è chi, invece, come Stefano Bettarini, Filippo Nardi e Salvo Veneziano hanno espresso il loro parere a riguardo.

Gli ex vipponi del GF Vip menzionati si sono sfogati su Instagram. Partiamo dal parere di Stefano Bettarini, che ha scritto: «”Abbiamo perso le linee guida”. La legge di certa TV non è uguale per tutti. Meditate gente, meditate».

Le parole di Stefano Bettarini (storia Instagram)

Come dicevamo, però, Stefano Bettarini non è stato l’unico ex concorrente del GF Vip a manifestare disappunto. Anche Filippo Nardi ha scritto qualcosa su Instagram: “Quindi fondamentalmente nessun provvedimento? Che sorpresone”.

Il commento di Filippo Nardi

Ma non è finita di certo qui. A commentare l’accaduto è stato anche Salvo Veneziano. Andiamo a vedere cosa ha scritto riguardo il GF Vip e il non provvedimento…