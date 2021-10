GF Vip: un gieffino beccato in atteggiamenti intimi

GF Vip – foto per gentile concessione dell’ufficio stampa di Endemol Shine Italy

I telespettatori del GF Vip sono sempre molto attenti a quelle che sono le dinamiche all’interno della Casa e a quanto pare non sembra sfuggire proprio nulla. In queste ore qualcuno sembra aver seguito attentamente alcune confidenze che i vipponi si sono fatti.

Qualcuno, infatti, ha detto di aver beccato uno dei coinquilini in atteggiamenti intimi in solitudine bagno, un qualcosa che è già stato raccontato qualche giorno fa con un altro concorrente del reality show: “In che senso dopo Nicola hanno beccato anche Alex Belli a farsi le s***e in bagno”, ha scritto un utente intento a guardare la diretta del GF Vip. Proprio l’attore pare, come rivelato dagli altri vipponi, aver fatto una richiesta particolare alla trasmissione (qui nel dettaglio).

GF Vip – i commenti del web

Rovistando su Twitter abbiamo ritrovato altri tweet da parte del pubblico del GF Vip che hanno spiegato nel dettaglio cosa sarebbe successo. Qualcuno ha scritto infatti: “Da stamattina le ragazze raccontano che ieri sera Carmen abbia aperto la porta del bagno e trovato Alex in piena battaglia del 5 contro 1! E Gianma ha confermato di averlo trovato altre volte. Sole ha beccato una volte Nic”.

Il medesimo utente ha aggiunto ancora: “Quando Jessica si è aggiunta alla chiacchierata ha detto ‘Alex?’ e Raffaella ha risposto ‘Sì, però non facciamo nomi’. Questa mattina in giardino l’ha detto anche Gianmaria il suo nome e hanno detto anche quello di Nic. Soleil era in giardino mentre ne parlavano stamattina, non in questa chiacchiera della cucina”, ha spiegato ancora il fan del GF.

Tweet su Alex Belli al GF Vip

Ora come ora non è stato trovato alcun video che può andare a confermare o smentire questa versione, dunque prendiamo ovviamente la notizia con le pinze. Questa una delle tante news spuntate nella giornata di oggi sul GF Vip. Intanto domani è attesa una nuova puntata della trasmissione condotta da Alfonso Signorini e non mancheranno sicuramente scontri e colpi di scena.