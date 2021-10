1 La stoccata di Samy Youssef a Jessica Selassié

L’uscita di Samy Youssef ha provocato svariate reazioni: il dispiacere di qualche concorrente nella Casa del GF Vip, così come a tanti telespettatori, ma non sembra aver toccato più di tanto Jessica Selassié. La Princess, che per un momento si era avvicinata al ragazzo anche se tra loro non è mai scattata la scintilla, una volta eliminato dal programma non ha mancato occasione di dargli contro. Oltretutto proprio Jessica ha detto di essere molto contenta per il responso del televoto:

“Sono felice che sia uscito, mi ero rotta il c***o di vederlo in giro per casa. Quando ha espresso il suo interesse per Raffaella, lei ha cercato di appiopparlo un po’ a chiunque. Anche a me. Io sono stata al gioco, non era un brutto ragazzo. Poi però ha iniziato a chiedermi ‘ma la notte le telecamere sono accese?’, ‘ma quando ci portano nella love boat?’, lui voleva farmi intendere chissà che cosa”.

Questo un piccolo estratto del lungo discorso (che potete trovare cliccando qui) da parte di Jessica Selassié. Parole che, ora che è stato eliminato, sono arrivate dritte a Samy Youssef, il quale non ha potuto proprio fare a meno di replicare. Il modello ha condiviso alcuni articoli nelle sue storie dove venivano riprese le dichiarazioni fatte dalla Principessa. Così l’egiziano, senza troppi giri di parole, ha voluto rispondere lanciando una stoccata alla ragazza:

“Quando la volpe non arriva all’uva… Talmente falso da non aver accettato il tuo corteggiamento (che preciso, mi ha lusingato) per evitare teatrini pietosi e storielle fake a favore di telecamera!”, ha detto Samy Youssef mediante le storie Instagram.

La storia Instagram di Samy Youssef

Samy Youssef si è così difeso dall’attacco fatto da Jessica Selassié nei suoi confronti e non è escluso che possa tornare a parlare di questo in altre occasioni. Intanto sempre attraverso il suo profilo Instagram ha mandato un messaggio ai fan. Andiamo a leggere le sue parole…