1 A seguito delle voci sulla messa in onda del GF Vip fino a marzo e del ripescaggio, Alfonso Signorini interviene e fa chiarezza

Incredibile quest’anno il successo che sta ottenendo il GF Vip 5. Come sappiamo anche i vertici Mediaset sono più che soddisfatti di tali risultati, al punto da decidere di allungare il reality fino ai primi di febbraio. Per questo motivo in questi giorni stanno arrivando in casa nuovi concorrenti, e solo nel corso della prossima puntata, che andrà in onda venerdì, arriveranno gli ultimi 4 Vipponi che andranno ad arricchire questo meraviglioso cast. Tuttavia da qualche ora è girata voce sul web di un possibile ripescaggio tra i vecchi concorrenti, e a svelare la notizia è stata nientemeno che Selvaggia Roma! Nel corso di una lunga intervista per Adnkronos, la blogger ha parlato della sua esperienza, menzionando anche un presunto ripescaggio. Queste le sue dichiarazioni:

“È stato un sogno che si è realizzato. Volevo che il pubblico conoscesse Selvaggia Roma per come è veramente, purtroppo ho avuto poco tempo per farmi conoscere ma spero nel ripescaggio che si terrà a Natale”.

A quel punto la notizia ha fatto il giro del web e adesso a parlare è lo stesso Alfonso Signorini, che fa chiarezza su questo presunto ripescaggio che si dovrebbe tenere in una delle prossime puntate del GF Vip. In diretta a Casa Chi, il conduttore ha smentito il pettegolezzo, affermando con decisione:

“È una fake news. Non ci sarà nessun ripescaggio. Non è previsto e non l’abbiamo mai preso in considerazione. Sono quelle fake news che abbondano nel mondo social del Grande Fratello, ma che non hanno nessun fondo di verità”.

Ma non solo, Alfonso Signorini ha infatti parlato della presunta messa in onda del GF Vip fino a marzo, svelando la verità su quello che accadrà. Andiamo a leggere le sue dichiarazioni.