1 Ci sono delle novità sul Grande Fratello Vip 5. Un’ex vippona, infatti, ha confermato una voce che girava da tempo e cioè il ritorno in casa di un eliminato.

Qualche giorno fa ha iniziato a girare che la voce secondo cui a Natale al Grande Fratello Vip 5 ci sarebbe stato un ripescaggio tra tutti i vip eliminati. A cosa servirebbe questo ripescaggio? A far rientrare il fortunato nella casa più spiata d’Italia.

Come detto, si trattava solo di voci, ma oggi le dichiarazioni di una vippona confermano questo rumor. A parlare, infatti, è stata l’ultima concorrente eliminata dal reality: Selvaggia Roma. L’influencer ed ex partecipante di Temptation Island ha rilasciato alcune dichiarazioni ad Adnkronos. L’intervista fattale era per rispondere soprattutto alle accuse mosse dal suo ex Francesco Chiofalo quando è stato ospite nel salotto di Barbara D’Urso, per la precisione il programma Live – Non è la D’Urso, andato in onda domenica sera 13 dicembre. Selvaggia ha ribattutto molto decisa alle parole dell’ex fidanzato, ha ringraziato la presentatrice per averla difesa e ha fatto una confessione riguardo appunto la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Queste le sue parole:

È stato un sogno che si è realizzato. Volevo che il pubblico conoscesse Selvaggia Roma per come è veramente, purtroppo ho avuto poco tempo per farmi conoscere ma spero nel ripescaggio che si terrà a Natale.

Quindi è tutto vero, ci sarà un ripescaggio a Natale. E chissà se per qualche concorrente sarà un sogno o un incubo? Ancora però non sappiamo in che modalità avverrà questo ripescaggio, se a sorte o con il voto del pubblico da casa. Restiamo in attesa di altre notizie.

Nell’intervista, però, Selvaggia Roma ha parlato anche degli altri concorrenti del Grande Fratello Vip, togliendosi qualche sassolino…