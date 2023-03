GF Vip, no tatuaggi in mostra e orecchini per gli uomini? È polemica

NEWS

Debora Parigi | 9 Marzo 2023

GF Vip 7

Un dialogo tra vipponi fa pensare a delle nuove regole al GF Vip che fanno molto discutere

Ci stiamo preparando a una nuova puntata del GF Vip 7 prevista per questa sera, giovedì 9 marzo, su Canale 5 alle 21.30. Molte sorprese per i vipponi, alcuni faccia a faccia e anche un nuovo televoto. Ci sarà infatti un eliminato tra Milena Miconi, Nikita Pelizon, Giaele De Donà, Antonella Fiordelisi, Luca Onestini, Alberto De Pisis e Davide Donadei.

In attesa di scoprire cosa accadrà stasera, i concorrenti si stanno preparando alla puntata e coloro che stanno seguendo la diretta hanno notato un dialogo che sta facendo molto discutere. Questo pomeriggio erano in cucina Giaele De Donà, Luca Onestini e Andrea Maestrelli. I tre vipponi stavano parlando della preparazione alla puntata e sentiamo i due uomini dire a Giaele alcune novità su come presentarsi in diretta.

In pratica Luca dice che non può indossare gli orecchini lunghi, ma solo un brillantino. Mentre ad Andrea sarebbe stato detto di nascondere i tatuaggi. Quindi non deve sbottonare la camicia e deve anche coprire col fondotinta metà braccio. Sul momento, come anche alcuni utenti sul web hanno pensato, sembra un vero e proprio scherzo a Giaele. La vippona, infatti, all’inizio sorride come se pensasse di essere presa in giro. Chiede anche conferma di quello che dicono i suoi due conquilini.

What? Spero che stiano prendendo in giro Giaele altrimenti siamo alla follia #GfVip #Oriele pic.twitter.com/34lrocv57F — Kate (@TheKateryn) March 9, 2023

Ma come tanti altri fanno notare sempre su Twitter, non sembra proprio uno scherzo. Sì perché verso la fine del video si sente proprio andare via l’audio, come se appunto il Grande Fratello volesse censurare quello che i vipponi stavano dicendo.

Il fatto che questo sia vero deriva da quello che Alfonso Signorini disse durante la puntata del 2 marzo del GF Vip quando riprese duramente i concorrenti per varie questioni. E nel suo richiamo parlò anche degli outfit scelti e del modo di presentarsi durante le puntate che non sarebbero stati idonei per una prima serata.

Come detto, il pubblico però è molto infatidito nel caso non si trattasse di uno scherzo. La maggior parte degli spettatori, infatti, non ritiene che siano irrispettosi i tatuaggi o degli orecchini più appariscenti, ma altre azioni che invece spesso accadono dentro la Casa.