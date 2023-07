Un noto volto di Masterchef contattato per partecipare al prossimo GF Vip

NEWS

Debora Parigi | 5 Luglio 2023

GF Vip 8

La redazione del GF Vip avrebbe contattato un ex protagonista di Masterchef per farlo partecipare. Ecco cosa ha risposto

L’ultimo vincitore di Masterchef contattato per partecipare al GF Vip

Tanti vorrebbero partecipare ogni anno al GF Vip, ma non tutti convincono la redazione. Poi ci sono quelli che piacciono così tanto e vengono direttamente contattati da chi fa i casting. E tra questi moltissimi declinano l’invito. Nonostante manchi ancora un po’ a settembre (la data prevista per l’inizio della prossima edizoone del realoty pare essere il 18 settembre), i provini non si fermano.

Ecco quindi che ogni tanto escono nomi di personaggi più o meno famosi a cui la redazione del programma si interessa per metterli dentro la Casa più spiata d’Italia. Proprio alcune ore fa Amedeo Venza aveva parlato di un “vippone grande protagonista quest’anno in TV che è stato contattato per il prossimo GF Vip/Nip”. E aggiunto che avrebbe anche rivelato se questa persona aveva accettato o meno.

Adesso è arrivata la notizia. A quanto pare quest’anno ha suscitato l’interesse degli addetti ai lavori un volto molto noto al pubblico di Masterchef. Venza ha infatti rivelato che la redazione del Grande Fratello avrebbe contattato Edoardo Franco, vincitore dell’ultima edizione di Masterchef. Chi ha seguito il programma di cucina lo ricorda molto bene e anche con molta simpatia. Ma cosa ha risposto il cuoco? Con grande delusione degli addetti ai casting, sembra che Edoardo abbia rifiutato di partecipare al reality dicendo che intende proseguire la sua strada in cucina.

Per il momento, riguardo i nuovi concorrenti del Grande Fratello, ci sono tanti rumor e nessuna certezza. Dopo l’annuncio dei palinsesti Mediaset sappiamo che il reality ovviamente andrà in onda. Ma voci di corridoio dicono che possa essere previsto un solo appuntamento settimanale. Non solo, l’edizione dovrebbe tornare ad avere una durata più breve finendo quindi a dicembre. Mentre pare che a gennaio possa partire la versione invernale di Temptation Island.