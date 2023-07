Claudia Gerini ritrova l’amore ed è l’ex marito di un’ex naufraga dell’Isola dei famosi

NEWS

Debora Parigi | 5 Luglio 2023

Non è più single Claudia Gerini che è stata paparazzata in atteggiamenti intimi con l’ex marito di Nathaly Caldonazzo

Se fino a un po’ di tempo fa Claudia Gerini diceva di essere single, corteggiata ma non innamorata, oggi pare le cose siano cambiate. L’attrice 51enne è stata sposata con Alessandro Enginoli dal 2002 al 2004 e da lui ha avuto la primogenita Rosa (che oggi ha 19 anni). Poi ha avuto una relazione con Federico Zampaglione da cui è nata nel 2009 la secondogenita Linda. Inoltre è stata legata per un paio di anni fino al 2021 a Simon Clementi.

Ma chi è adesso il nuovo amore della Gerini? Il settimanale Chi l’ha fotografata in compagnia di Riccardo Sangiuliano che è l’ex marito di una famosissima ex concorrente dell’Isola dei famosi: Nathaly Caldonazzo. Tra l’altro è anche il padre della figlia dell’attrice e showgirl, Mia, che abbiamo visto proprio fare visita alla madre durante il reality.

Foto di Chi magazine

Di lui non si sa molto. È un imprenditore, è laureato in finanza aziendale e ha conseguito un master alla Columbia University. Fino al 2016 svolgeva la sua professione in un istituto finanziario svizzero, ora è Head of Asset Management di Assiteca Sim. Ha avuto in passato spazio sulle cronache rosa non solo per il matrimonio con la Caldonazzo, ma anche per aver baciato sette anni fa Emma Winter, ex moglie di Andrea Agnelli.

Il magazine ha fotografato Claudia Gerini e Riccardo Sangiuliano a Napoli in atteggiamenti intimi. Lei si trova nel capoluogo campano per girare una serie TV Netflix. I paparazzi li hanno immortalati anche mentre si scambiavano un bacio. Dal racconto che è stato fatto, i due si sono incontrati prima a Roma andando a cena insieme. Poi sono partiti per Napoli dove sono arrivati a tardissima sera. Qui hanno alloggiato nella stessa casa. Il giorno dopo Sangiuliano ha accompagnato Claudia sul set e poi è andato a riprenderla in scooter. Lo stesso è accaduto il giorno dopo quando i fotografi li hanno beccati a darsi un bacio alla luce del sole.