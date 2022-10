1 Le reazione al GF Vip dell’aereo per Marco Bellavia

Ieri mattina sopra la casa del GF Vip è passato un aereo per Marco Bellavia. Nello striscione si leggeva: “Marco, l’Italia è tutta con te“. Ma ci sarebbe un problema secondo gli utenti del web. Il Grande Fratello avrebbe impedito ai vipponi di vedere l’aereo facendoli rientrare poco prima che passasse sopra le loro teste.

Ovviamente queste erano soltanto illazioni da parte di Internet. Sicuramente i motivi per i quali i concorrenti del Grande Fratello sono stati fatti rientrare nel momento che è coinciso con il passaggio del messaggio erano altri. Non c’era di certo alcuna cospirazione dietro come in tanti ritengo sul web. Infatti il messaggio è stato fatto passare di nuovo nella giornata di oggi e le reazioni sono state le più disparate. Nel video qui sotto possiamo vederne alcuni esempi.

*Arriva l'aereo per Marco TUTTA L’ITALIA È CON TE* ❤



Elenoire: “Ma se non è più qua” 🤡

Antonella: “Grandiii… Ciao Marco”

Nikita: “Ciao Marco”

George: “Bello”



Non c’è bisogno di aggiungere altro.#gfvip #nikiters #donnalisi pic.twitter.com/dDSE72WfgJ — soleilandia ☀️ (@sisonokevin) October 25, 2022

Il filmato si apre con Giaele che da sdraiata in giardino guarda il cielo e con fare annoiato dice: “Ah è l’aereo per Marco“. A questo punto Elenoire risponde: “Non è più qua” e l’altra fa una faccia come per dire “boh“. In sottofondo partono degli applausi e la voce di Antonella esclama: “Grandi! Ciao Marco! Grazie. Che bello. Tutta l’Italia con te perché gli stanno vicino“. Ad applaudire anche Nikita Pelizon e George, il quale dice: “Bello“. Allora anche Giaele urla un grazie.

