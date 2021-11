Il gossip sul GF Vip

Nel corso dell’ultima puntata di Casa Chi, Gabriele Parpiglia ha regalato al pubblico alcune pillole di gossip. Oltre a scoprire che Soleil Sorge sarebbe stata già contattata in passato per il Grande Fratello è spuntata un’altra notizia. Stando a quanto riferito dal giornalista per questa edizione del GF Vip, Alfonso Signorini puntava al nome della nota e amata conduttrice, Elena Santarelli:

“Una big sarebbe dovuta entrare nella Casa del Grande Fratello. È stata cercata e non è mai stato rivelato il suo nome. La trattativa è stata portata avanti per un po’, ma alla fine era infattibile perché ci sono dei motivi importanti alla base dietro. E quello che porta il nome di Elena Santarelli”.

Ha spiegato a Casa Chi Gabriele Parpiglia. Il tutto però è saltato e la conduttrice ha dovuto rinunciare all’avventura del GF Vip. In base a quanto aggiunto dal giornalista, sembrerebbe che da diverso tempo il presentatore ha come desiderio quello di avere la Santarelli nel cast:

“Elena Santarelli era un desiderio per il cast del Grande Fratello però sappiamo entrambi che Elena ha una situazione in casa da gestire e le gestisce alla grande. Tra l’altro le facciamo un in bocca al lupo e sarà ospite prossimamente perché esce il suo nuovo libro, il secondo. Diciamo che Elena era una tra le big che dovevano partecipare al Grande Fratello”.

Alle parole di Gabriele Parpiglia si sono aggiunte quelle della conduttrice di Casa Chi, Rosalinda Cannavò. A detta dell’attrice sarebbe stato bello vedere Elena Santarelli come una delle concorrenti del GF Vip: “Nel programma avrebbe potuto fare da portavoce di un dramma che vivono tante persone e dare forza a tante mamme che vivono una situazione difficile e analoga alla sua. Lei lo fa attraverso altri mezzi e la ringraziamo sempre”.

Certamente Elena Santarelli se avesse partecipato al GF Vip avrebbe dato un bel messaggio alla trasmissione, ma come precisato da Rosalinda l’ha fatto e lo farà ancora con altri mezzi! In bocca al lupo a Elena per il suo nuovo libro!

