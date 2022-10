1 Il segreto di Carolina Marconi al GF Vip

In queste ultime ore nella casa del GF Vip è accaduto un fatto che coinvolge Carolina Marconi e Sara Manfuso. Nel video che possiamo vedere anche qui sotto, infatti, notiamo la Manfuso mentre parla con Elenoire Ferruzzi di un qualcosa avvenuto in un’altra stanza:

Carolina mi ha detto di andare con lei in camera. Io pensavo mi volesse dare una sua cosa. E ho sbagliato. Ha aperto il suo armadio, ha preso un pennarello e ha scritto una cosa sulla parete per poi cancellarla. Quindi se tu vai a vedere trovi la scritta cancellata, ancora forse leggibile. E il testo è questo: “A mio marito hanno dato il carcere venti mesi per violenza domestica”. L’ha cancellato, le sono andata vicino…

A questo punto la regia stacca l’audio e l’inquadratura. Bisogna, però, fare una precisazione in questo discorso. Carolina Marconi non stava parlando dell’attuale compagno Alessandro Tulli, ma dell’ex marito Salvatore De Lorenzi, un imprenditore del settore delle slot machine. Come riporta anche il sito Metropolitan Magazine, l’amore tra i due è scoppiato nel corso di un evento del quale la gieffina era madrina. Dopo quattro mesi di fidanzamento sono arrivate le nozze con rito civile. Dopo sei mesi, però, pare siano iniziati a sorgere i primi problemi.

perché carolina ha un pennarello cancellabile? perché ha detto questa cosa a sara dal nulla? perché sara l’ha detto subito davanti alle telecamere? perché questa edizione si avvicina sempre di più ad un thriller? pic.twitter.com/jvrfhypWcF — milhouse (@starfishnight) October 5, 2022

Al momento non sappiamo come mai la concorrente del GF Vip abbia deciso di raccontare la sua storia, in questo modo molto particolare, a Sara Manfuso. Probabilmente questo aspetto della sua vita, e non solo, verranno approfonditi nelle prossime puntate del reality. Staremo a vedere. Non appena avremo altre informazioni non esiteremo ad aggiornarvi il prima possibile.

